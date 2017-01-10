Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi etkili oluyor

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 57 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildirerek, vatandaşları asılsız ihbarda bulunmamaları konusunda uyardı.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde 94 santimetreye ulaşan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1,5 metreyi bulduğunu belirtti.

Kentte pazar gününe kadar yağış beklenmediğini ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğünü kaydeden Saraç, vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Muş

Muş'ta dün geceden bu yana etkili olan kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 30 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele ekiplerinin günün ilk ışıklarıyla yol açma çalışmalarına başladığını söyledi.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde kapalı yolun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, aralıklarla devam eden kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği kaydedildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarında 2-4 derece arasında düşüşün yaşanması tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda oluşabilecek çığ, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.