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Bitlis ve Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir mezrada ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Bitlis ve Mardinde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir mezrada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Köprücek köyü Emek mezrası bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla 20 Aralık 2016 saat 05.00'den itibaren ikinci bir emre kadar Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden Valiliğimizce sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Mardin

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon gerçekleştirilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Akarsu ve Yavruköy mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği vurgulandı.

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