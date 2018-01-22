Bitlis şehitlerine veda

Astsubaylar Ferruh Kulaoğlu Balıkesir'de, Hilmi Öz Denizli'de, Uzman Çavuşlar Yüksel Kapdan Çankırı'da, Ali Taştepe Konya Ereğli'de, Durmuş Tek de Mersin'de toprağa verildi.

Şehit astsubay Ferruh Kulaoğlu için, Balıkesir Paşa camiinde tören düzenlendi. Şehit astsubay, Balıkesir Şehitliği'nde toprağa verildi. 37 yaşındaki şehit asker, evli ve bir kız çocuk babasıydı.

Çankırı'da da şehit töreni vardı. 25 yaşındaki uzman çavuş Yüksel Kapdan, Esentepe Mezarlığında toprağa verildi. Törene katılanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da vardı.

Uzman Çavuş Ali Taştepe de, Konya Ereğli Çayhan mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. 22 yaşındaki Ali Taştepe henüz bir yıllık uzman çavuştu. Cenaze törenine Milli Eğitim bakanı İsmet Yılmaz da katıldı..

Uzman Çavuş Durmuş Tek de, Mersin'in Musalı Köyünde toprağa verildi. Şehit, 27 yaşında ve nişanlıydı.. Törene Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan katıldı.

Şehit astsubay Hilmi Öz ise Denizli'de ikindi vakti toprağa verildi.

TRT Haber