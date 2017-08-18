Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı

Bitlis kent merkezi ve Tatvan ilçesi ile Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda FETÖ/PDY'nin sivil ve mahrem yapılanmasında sözde imam ve abla olarak faaliyet gösteren, aralarında emniyet mensubu, doktor, hemşire, devlet memuru, öğretim görevlisi ve esnafın da bulunduğu kişilere yönelik Bitlis merkezli olarak, Tatvan ilçesi ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi.

Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin evlerinde ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Bitlis il yapılanması finans sorumlusunun eşinin evinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY'nin kullanabileceği değerlendirilen ve çelik para kasası içindeki 75 bin 410 lira ile 'F', 'B', 'J', 'K', 'L' ve 'E' serisi 8 adet bir Amerikan doları olmak üzere, 3 bin 73 Amerikan doları, 2 bilezik, 2 ata altını, 4 cumhuriyet altını, 12 çeyrek altın ve örgütsel dokümana el konulmuştur."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla sürdürüleceği vurgulandı.