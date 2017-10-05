Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar sonucu 4 Eylül'de Bitlis merkez ve Güroymak ilçesi ile Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa'da 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda M.A, C.K, K.K, B.A, S.G, B.Ş. ve H.Ö. gözaltına alınmış, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdiği eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.