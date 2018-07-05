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Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

11 ilde Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaları devam ediyor. 

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardışık arama/ankesör yöntemiyle tespiti yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personelin yakalanmasına yönelik dün, Bitlis merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarımız devam etmektedir. "

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, Bitlis
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