Bitlis kırsalında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, iki ilçeye bağlı 12 köy ve 3 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan sınırlarındaki Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri ile Kömürlü ve Aktoprak mahalleleri, Mutki'de de Yazıcık, Yuvalıdam ve Kayran köyleri ile Aksu Mahallesi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 11 Aralık'ta saat 00.01'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu yasak 15 Aralık saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır."