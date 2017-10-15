Bitlis kırsalında sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı 3 köy ve bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yazıcık, Yuvalıdam ve Kayran köyleri ile Aksu Mahallesi bölgelerinde, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mutki'nin Yazıcık, Yuvalıdam ve Kayran köyleri ile Aksu Mahallesi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."