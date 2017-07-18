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Bitlis kırsalı ve Zap bölgesine hava harekatı

Bitlis kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, üç mağara ile mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisi imha edildi, 2 terörist öldürüldü.

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Bitlis kırsalı ve Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Bitlis kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, üç mağara ile mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisi imha edildi, ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi. AA

Etiketler: tsk, Bitlis, Zap bölgesi, mühimmat
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