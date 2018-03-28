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Buradasınız : » » Bitcoin ticareti yapan 2 imam görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan 2 imam görevden alındı

Zonguldak'ta kripto para birimi Bitcoin ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.

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Bitcoin ticareti yapan 2 imam görevden alındı

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Aziziye Camii imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Camii imam hatibi Satılmış B. hakkında, internet üzerinden sanal para birimi Bitcoin ticareti yaptıkları iddiasıyla il müftülüğüne şikayette bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişin yaptığı soruşturmada ifadeleri alınan imam hatipler Mecit K. ve Satılmış B. görevden alındı.

İl Müftüsü doğruladı

Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, 2 imam hatibin görevden alındığını doğrulayarak, "3-4 ay önce bir soruşturma oldu. O zaman alındılar. Doğrudur" dedi.

Diyanet caiz olmadığını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada, "herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi, belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımının caiz olmadığını" belirtmişti.

Kaynak: DHA

Etiketler: imam, bitcoin
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