Bisikletçiler doğa için pedal çevirdi, çevre temizliği yaptı

Samsun Çarşamba'ya 30 kilometre uzaklıktaki Kabaceviz Şelaleleri, piknikçilerin yanı sıra gezginler, yürüyüş, dağcılık ve foto safari meraklılarından ilgi görüyor.

Üç aşamalı Kabaceviz Şelaleleri'nin ikinci kademesindeki şelale 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyükleri arasında gösteriliyor.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri, bisikletle gittikleri şelaleler çevresinde, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak için temizlik yaptı.

Dernek Başkanı Tanju Subaşı, "Doğa için pedalla" sloganıyla Kabaceviz Şelaleleri'ne bisiklet turu düzenlediklerini ve çevre temizliği yaptıklarını anlattı.

Samsun'un önemli turizm alanlarından biri olan şelalelerin çevresinin ziyaretçiler tarafından kirletildiğini ifade eden Subaşı, 2 saat süren temizlikte 8 torba dolusu çöp topladıklarını aktardı.

Subaşı, "Doğada bırakılması gereken tek şey ayak izi olması gerekirken alana bırakılan çöp çeşitliliği bizleri bile hayrete düşürdü. Araç motoru yağı kutusu, damacana pompası, bebek bezi gibi birbirinden garip çöpler alana bırakılmış. Lütfen bu alanları koruyalım ve kirleten insanlara müsaade etmeyelim" dedi.

Tanju Subaşı, çevre konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA