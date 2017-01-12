Bisiklet hırsızlıkları kameraya yansıdı

Kent merkezinde son iki haftada çeşitli apartmanların girişine bırakılan 5 bisiklet, kilitleri kırılarak çalındı.

Şikayetler üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü elde etti.

Ekipler, görüntülerden eşkalini belirlediği şüpheliyi yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Şüpheli Risalettin Ş. ifadesinde, dört olaya karıştığını ve bisikletleri ikinci el pazarında sattığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Risalettin Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, iki olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin açık olan kapılardan binalara girip bisikletleri kilitlerini kırarak götürmesi yer alıyor. AA