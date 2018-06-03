Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası Gebze'de açılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Türkiye'nin ev sahipliğinde kurulan Teknoloji Bankası (TB) yarın hizmete açılıyor.

En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) teknoloji açığını kapatarak dönüşümlerini hızlandırması beklenen Teknoloji Bankası'nın resmi açılış töreni yarın Gebze'de gerçeklecek.

En az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirmeyi ve teknoloji transferi gerçekleştirmelerini kolaylaştırması amaçlanan TB'ye, Türkiye tarafından 5 yıl boyunca yıllık 2 milyon dolar katkı ve personel sağlanacak.

BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşmada önemli bir kilometre taşı olması beklenen Teknoloji Bankası'nın kurulması ile en az gelişmiş ülkelere yönelik SDG'nin 17.8 olarak gösterilen hedefe ulaşması bekleniyor.

Söz konusu 17.8 hedefinde, EAGÜ'ler için Teknoloji Bankası ve BTY (Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik) kapasite geliştirme mekanizmalarının tamamen çalışır hale getirilmesi ve özellikle BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) olmak üzere kolaylaştırıcı teknolojilerin kullanımının geliştirilmesi yer alıyor.

Bankanın kuruluş sürecinde kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilen temaslar kapsamında, teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates'in desteklediği, küresel sorunların çözümü için teknoloji üreten "Global Good Intellectual Ventures" isimli firma ile görüşülmüştü.

Sahip oldukları bazı patentleri TB üzerinden EAGÜ'ye kullandırtan söz konusu firma ile TB üzerinden EAGÜ'ye yönelik teknoloji transferi konusunda iş birliği olanakları ele alınıyor.

Teknoloji Bankası

İstanbul'da 2011'de düzenlenen BM EAGÜ 4. Konferansı'nda 2020'ye kadar EAGÜ'nün kalkınmasına yönelik hayata geçirilecek faaliyetlere ilişkin "İstanbul Eylem Programı" ilan edilmişti. Buradaki bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin taahhütlerden birisi de en az gelişmiş ülkeler için "teknoloji bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması olmuştu.

Söz konusu konferansta EAGÜ'ye yönelik kurulacak TB'ye Türkiye'nin ev sahipliği yapma teklifi kabul edilmiş, BM Genel Kurulu'nun 23 Aralık 2016'da aldığı kararla da bankanın kurulması kararı alınmıştı.

BM Teknoloji Bankası için Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Mali ve Ayni Katkı Anlaşması, 72. BM Genel Kurulu sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreter Yardımcısı ve En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu arasında 22 Eylül 2017 tarihinde imzalanmıştı.

Türkiye'den TB'ye destek

TB, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Gebze'deki Marmara Teknoloji Parkı (MARTEK) yerleşkesinde yaklaşık 500 metrekarelik alanda kuruldu.

Banka için bir İcra Direktörü'nün istihdam edilme süreci başlatılmış olup, İcra Direktörü ve iki P4 seviyesindeki personelin istihdam sürecinin ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Bu kapsamda Teknoloji Bankasına Dışişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da destek verecek.

Kaynak: AA