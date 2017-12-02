Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı

İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin, 29 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İzmir Valiliği Hukuk Müşaviri Ahmet Mithat Kuşadalı, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay, Kayseri İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Balıkesir Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Çankırı Çerkeş Kaymakamı Servet Güngör, Mülkiye Müfettişi Bedrettin Özmen, Sakarya Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamı Hakan Ezgi, Zonguldak Devrek Kaymakamı Yakup Güney, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer, Tokat Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Konya Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Mustafa Irmak, Hukuk Müşaviri Ahmet Ferhat Özen, Çorum Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Samsun Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Aydın Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Çorum Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Antalya Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ayaz, Hakkari Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Hatay Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Mülkiye Müfettişi Eyup Çalışır, Muğla Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Giresun Eynesil Kaymakamı Yılmaz Kurt, Muğla Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, Gümüşhane Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Şefik Aygöl, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Kaynak: AA