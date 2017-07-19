  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan ve Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu belirlenen mayın imha edildi.

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Birinci Dünya Savaşından kalma mayın imha edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan ve Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu belirlenen mayın imha edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında görevli dalgıçlar tarafından arkeolojik inceleme için Tekirbahçe mevkisi açıklarında yaptıkları dalış sırasında kıyıdan 80 metre açıkta ve 5 metre derinlikte patlamamış mayın bulundu.

Durumun sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli su altı savunma (SAS) komandoları gönderildi. Yapılan inceleme sonrası Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen mayının bulunduğu mevkide imha edilmesine karar verildi.

Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler karadan, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin de denizden çevre güvenliğini sağlamasının ardından mayın fünyeyle kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Etiketler: çanakkale, birinci dünya savaşı, mayın, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sas komandoları
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