Birçok ilde trafik durma noktasına geldi

Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Gülek Boğazı çevresinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Gece ilerleyen saatlerde Pozantı-Mersin-Tarsus otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesi yakınlarındaki Kavşaklar mevkisinde durdurulan yolcu otobüsleri, tırlar ve özel araçlardaki vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor.

Ekipler yolun temizlenmesi için yoğun çalışma gösterirken, trafiğin ilerleyen saatlerde açılacağı bildirildi.

Bolu

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolunun Cankurtaran mevkisinde trafik durma noktasına geldi.

Bölgede dün akşam başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı.

Cankurtaran geçidinden Ankara yönüne ilerlemeye çalışan ve kış lastiği ile zincir bulunmayan tırlar, makaslama yapmaları yüzünden yolda kaldı. Bu bölgede bazı tır sürücülerinin araçlarını yol kenarlarına çekmesi de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kayan tırlar nedeniyle Ankara istikametine ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Cankurtaran mevkisinde yolda kalan tırların kurtarılması için çalışma başlattı.

Otoyolun Çamlıdere mevkisinde de ulaşımda aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Tunceli'de 94, Erzincan'da 81 köy yolunda ulaşım yapılamıyor

Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kar yağışının kent genelinde 7 ve 8 Ocak'ta etkili olduğunu söyledi.

Karla mücadele çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını ifade eden Yıldırım, şunları belirtti:

"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında dün 178 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Karla mücadele ekiplerimizin özverili çalışmaları sonrasında 84 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz ulaşım sağlanamayan 94 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor. Bir aksilik olmazsa karla mücadele çalışmasını çok kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz."

Karayollarında buzlanma uyarısı

Karayolları 86.Şube Şefi Aydoğan Ergün, yaptığı açıklamada, Tunceli merkez ile tüm ilçe ve şehirler arası bağlantıyı sağlayan karayollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ekiplerin tüm karayollarında kontrollerini aralıksız sürdürdüğünü aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ağırlıklı olarak tipi ve buzlanma oluşan yollarda çalışma yürütüyor. Ekiplerimiz Tunceli-Pülümür ilçesi bağlantılı Erzincan karayolunda cankurtaran mevkisinde sık sık meydana gelen tipi ve buzlanmaya karşı 24 saat kontroller yaparak tuzlama yapıyor. Yine aynı mevkide karla mücadele çalışması tamamlandıktan sonra yol genelinde genişletme çalışması yürütülüyor. Şu an tüm yollarımız ulaşıma açık. Yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyoruz. Sürücülerimizden isteğimiz, lütfen karayolunun önemli bir kesiminde meydana gelen buzlanmaya karşı dikkatli olsunlar ve hız limitlerine uysunlar. Yol kenarındaki uyarı levhalarına dikkat etsinler."

Öte yandan, Tunceli-Erzincan karayolunda Zağge mevkisinde virajı alamayan bir tır Pülümür Çayı'na devrildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tırda maddi hasar meydana geldi.

Erzincan'da da 81 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.