Birçok ilde eğitime kar engeli

Konya

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Aksaray

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 23 Aralık Cuma ara verildiğini belirtti.

Hatay

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.