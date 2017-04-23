Bir zamanlar 23 Nisan...

Cumhurbaşkanları, başbakanlar değişti ama o gelenek hiç bozulmadı.
Her 23 Nisan'da devletin zirvesinde koltuklar çocuklara emanet edildi.
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