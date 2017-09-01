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Buradasınız : » » Bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi yakalandı

Bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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Bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden dünkü "günlük faaliyetler" ve "yurt içi olaylara" ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, Siirt'in Pervari ilçesinde 3 adet, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir adet ve Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan günlük faaliyetler kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 bin 355 şahıs yakalandı.

Irak sınırında 18 bin 500 paket sigara ele geçirilirken, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 kişi, 14 binek hayvan ve 46 litre akaryakıtla gözaltına alındı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 62, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 119 kişi yakalandı. Bu müdahale sonucu 100 gram uyuşturucuya da el konuldu.

Etiketler: Siirt, Genelkurmay Başkanlığı
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