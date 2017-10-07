Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Tarihini bilen, geleceğe umutla bakan, büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken başkalarının haklarını, zarafeti ve saygıyı asla ihmal etmeyen bir nesil hayalinin ürünüdür İmam Hatipler." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatın boşluk kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir inancı, meseleyi, davayı doğru olarak nesle tanıtmazsak, o nesli ve değerleri birileri istismar edecektir. Hatta yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, Allah korusun, vatanına, milletine karşı kullanacaklardır." dedi.

Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 14. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, imam hatip nesline hizmet etmek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla kurulan ve çalışan derneğin gerçekleştirdiği programın çok büyük mana ve önem taşıdığını ifade etti.

İmam hatip mefkuresi ve geleneğinin bu topraklar için tarihi öneme sahip olduğuna işaret eden Erbaş, "İmam hatipler, inancı, vatanı, mukaddesatı, değerleri uğruna, Çanakkale'den Kahramanmaraş'a, Sakarya'dan Sarıkamış'a tarihin en büyük destanlarından birini yazan milletimizin, yüreğindeki inancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının, umudunun, gelecek heyecanının temsilcisi bir nesildir. Anadolu'nun saf, temiz geleneğinin ve düşüncesinin yansımasıdır. Milletimizin ruh köküdür. Bir inanç ve maneviyat iklimidir." diye konuştu.

Erbaş, imam hatiplerin geçmişine doğru yapılacak bir yolculukta, içleri sızlatan hüzünlerin, imrenilen heyecanların, engellemelerin, olağanüstü gayretlerin ve azmin aynı anda yaşanacağını söyledi.

"İmam Hatiplere teveccüh sebeplerinin iyi anlaşılması gerek"

Milletin imam hatiplere teveccüh sebeplerinin iyi anlaşılması ve idealin hep canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hayatın ve varoluşun gayesini idrak eden, kendine, topluma, çevreye ve Rabb'ine karşı sorumluluklarının farkında olan, bütün insanlığın huzur ve güvenini isteyen bir nesil hedefinin neticesidir, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ve adaleti zulümden ayırt edebilen, can taşıyan bütün varlıklara karşı merhamet hissiyle, eşyaya karşı estetik kaygısıyla, çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşabilen bir nesil özleminin sonucudur imam hatipler. Tarihini bilen, yaşadığı zamanın künhüne varan, gelecek tasavvuru yapabilen ve geleceğe umutla bakan, büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken başkalarının haklarını, zarafeti ve saygıyı asla ihmal etmeyen bir nesil hayalinin ürünüdür imam hatipler. İslam'ın bütün değerlerini en doğru şekilde bilen ve özümseyen, bütün söz ve davranışlarında sadece ve sadece alemlerin Rabb'inin hoşnutluğunu arayan, milletin manevi hayatına rehberlik eden bir nesil gayretinin neticesidir imam hatipler. İslam medeniyet tarihinde olduğu gibi pozitif bilimlerin öncüsü olan, bilgi ile hikmeti bütünleştiren, hayatı anlamlı kılan değerlerle hayatı kolaylaştıran bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve insanlığa hizmete dönüştüren bir nesil idealinin neticesidir imam hatipler."

"Devletine hizmet etmekten geri durmadılar"

Erbaş, gencin süsünün "güzel ahlak" olduğunu vurguladı.

Kardeşleri ve 4 çocuğuyla imam hatip neslinin fertleri arasında yer almaktan gurur duyduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bilirsiniz benim neslimin imam hatiplileri de bu ülkede birçok zorluklar yaşadı. Ötekileştirme politikalarına, psikolojik baskılara maruz kaldı. Haklarından mahrum bırakıldı. Medeni cesareti kırılmak istendi. Kendini ispat etmek için daha çok çalışmak, fark dersleri vererek üniversitelere girmek zorunda kaldı. Darbeler, muhtıralar, ihanetler nedeniyle ülkemizin zor zamanları, imam hatip nesli için daha zor geçti. Ama onlar en zor zamanlarında bile vatanına, milletine, devletine ve değerlerine hizmetten hiç bir zaman geri durmadı. Bu kurultayda imam hatipliler camiasının dünü-bugünü, yaşadıkları-hedefleri, idealleri-misyonu inanıyorum ki çok yönlü ele alınacaktır. Buna ihtiyaç da vardır. Ortaya çıkacak görüşlerin, düşünce ve tekliflerin hayata geçirilmesi hepimizin görevi olacaktır."

"Hayat boşluk kabul etmez"

Her şeyin çok hızlı değiştiğine işaret eden Erbaş, adeta hız çağında yaşandığını söyledi.

Erbaş, yeni nesli anlamak, tanımak, aileden başlayan ahlak eğitimini, sorumluluk şuurunu, kitap sevgisi, sağlıklı arkadaş ve dost çevresi gibi alanları yeniden tahkim etmek zorunda olduklarını belirtti.

Hayatın boşluk kabul etmeyeceğini dile getiren Erbaş, "Bizim dokunamadığımız nesillerin kalbi başkaları tarafından doldurulacak ama bu bazen felaketlere sebep olacaktır. Dahası bir inancı, meseleyi, davayı doğru olarak nesle tanıtmazsak, o nesli ve değerleri birileri istismar edecektir. Hatta yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, Allah korusun, vatanına milletine karşı kullanacaklardır. İnşallah buna bu nesil hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. O zaman gözümüzün nuru, istikbalimiz ve hayallerimiz ihanet sarmalına kurban gidecektir. Yeni neslin hissiyatına ve dünyasına dokunamazsak yarın başka felaketler yaşamamayı garanti edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bir neslin kaderini önceki neslin tayin edeceğini anlatan Erbaş, bu nedenle mesai sınırı, tatil günü demeden çalışılması, bilgi aktarımının yanında yaşam tarzıyla da rol model olunması gerektiğini kaydetti.

İmam hatip nesline gönül verenlerin ideali ile bugün gelinen noktanın ciddi şekilde muhasebe edilmesi gerektiğini belirten Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıyafeti, düşüncesi, hayat tarzı ne olursa olsun tek bir gencimizi dahi ihmal edemeyiz. Bütün gençlerimiz bizim için aynı derecede değerli ve önemlidir. Çalışmalarımızı, planlarımızı bütün bir nesli kuşatacak şekilde genişletmek durumundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak imam hatiplerimiz ve ilahiyat fakültelerimizle yaptığımız iş birliğini ve ortak çalışmaları güçlendirerek devam ettireceğiz. Kur'an kurslarımız, gençlik merkezlerimiz, sosyal ve kültürel din hizmeti faaliyetlerimizle bütün gençlerimize ulaşmanın ve onlarla tanışmanın gayreti içinde olacağız. Başkanlığımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inancı sağlam, vatanına, milletine, ezanına, bayrağına bağlı, cesur, öz güveni yüksek ve güzel ahlak sahibi nesiller yetiştirme gayretinin hep destekçisi olacaktır."

Erbaş, konuşmasının ardından salon dışında çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılarla bir araya gelerek, sohbet etti.