Bir milyon kök Hint keneviri imha edildi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir milyon 194 bin 304 kök Hint kenevirinin imha edildiği bildirildi.

Yakutiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarım arazileri ile Hint kenevirinin kendiliğinden yetiştiği alanlarda ortak çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmalara 33 görevlinin katıldığı aktarılan açıklamada, bir milyon 194 bin 306 kök Hint kenevirinin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, çiftçilere tarlalarında kendiliğinden yetişen Hint kenevirleriyle mücadele konusunda bilgi verildiği vurgulandı.