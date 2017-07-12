Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında unutulmaması ve unutturulmaması gereken altı konuya vurgu yaptı.

Bunlardan ilkinin "Allah'ın inayeti, lütfu, keremi ve nusreti" olduğunu ifade eden Görmez, ikincisinin dünyadaki tüm mazlumların duası, üçüncüsünün milletin gösterdiği dayanışma ve birlik ruhu, dördüncüsünün gençliğin o gece gösterdiği irade, beşincisinin manevi dinamikleri ayakta tutan selalar, altıncısının ise "işgal teşebbüsünün din kisvesine bürünerek milleti çökertmeye çalışması" olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'nda "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Selalara" 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı direnişin sembolü haline gelen selalarla başlayan programda, "Diriliş Bestesi Sela" isimli bir kısa film yayımlandı.

"Unutmamamız ve unutturmamız gerekenler"

Görmez, 6 başlık altında unutulmaması ve unutturulmaması gerekenleri sıralayarak, bunlardan ilkinin o gece Allah'ın inayeti, lütfu, keremi ve nusreti olduğunun altını çizdi.

Zaferin sadece şahısların başarısına ve beşeri çabalara mal edildiği zaman kaybedileceğini söyleyen Görmez, "Biz hepimiz şahidiz ki o gece Rabb'imizin rahmeti bu milletin üzerinden eksik olmadı. Rabb'imizin inayeti ve nusreti bizimle beraber oldu. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım." dedi.

15 Temmuz’u hamasete dönüştürmeden, geleceğin bilincini inşa eden bir seneyidevriyeye dönüştürmek için Allah'a şükrün arttırılması gerektiğini ifade eden Görmez, o geceyi hatırlayan herkesin şükür secdesine kapanarak yapacağı vazifenin en önemli vazife olduğunu söyledi.

"Bir milletin şehadet arzusuna şahit olduk"

Unutulmaması gereken ikinci hususun Türkiye'ye umut bağlamış mazlumların ve mağdurların duası olduğunu belirten Görmez, o gece Gazze'den Arakan’a, Asya’dan Afrika’ya kadar dünyadaki bütün mazlumlarının Türk milletine dua ettiklerini hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 15 Temmuz'dan sonraki cuma gününde dünyanın her tarafında irat edilen cuma hutbelerini topladıklarını bildiren Görmez, "Bunu yakında sizlerle paylaşacağız. Her bir hutbe, millet olarak hepimizin Rabb'imize hamdımızı ve senamızı ne kadar artırmamız gerektiğini ifade eden birer belge olarak duruyor karşımızda." diye konuştu.

Unutulmaması gereken üçüncü önemli hususun milletin dayanışma ve birlik ruhu olduğunu aktaran Görmez, aynı inanç ve iradeyle kendi vatanını, bağımsızlığını, istiklalini savunmak için topyekün bir milletin şehadet arzusuna şahit olduklarını dile getirdi.

"Kulağında sela, dilinde tekbirle büyük bir milletin şehit olma arzusuyla sokağa çıktığına şahit olduk." diyen Görmez, İstiklal Marşı'nda ifade edilenlerin o gece yeniden gerçekleştiğini kaydetti. "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" diyen her müminin sokağa fırladığını belirten Görmez, milleti millet yapan bu ortak iradeyi unutmamak ve unutturmamak gerektiğini söyledi.

"Gençliğin o gece gösterdiği irade unutulmamalı"

Unutulmaması gereken dördüncü hususun gençliğin o gece gösterdiği irade olduğunu kaydeden Görmez, genç neslin milletin tarihten tevarüs ettiği o büyük hafızaya ve bilince sahip olduğunu müşahede ettiklerini söyledi.

Bunun Allah'a hamdedilmesi gereken önemli bir husus olduğunun altını çizen Görmez, "İstikbalimizi inşa edecek gençlerimizin manevi hayatını ayakta tutmak için daha fazla çalışmamız gerektiğini, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bize çok daha büyük görevler düştüğünü, bu milletin genç nesline hizmet etmenin ne büyük bir şeref olduğunu asla unutturmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Unutulmaması gereken beşinci hususun, 15 Temmuz gecesi milleti ayakta tutan, manevi dinamikleri hayata geçiren selalar olduğunu ifade eden Görmez, milletin yaptığı Salat-ı Münciye duasını bir hadis hocası olarak anlamakta zorluk çektiğini anlattı.

Milletin ortak hafızasının, imanının ürettiği bir dua olduğunu belirten Görmez, "Allahım peygamberine öyle bir salat gönderiyoruz ki sen o salat ve selam ile bizi her türlü afetten, musibetten, kötülükten muhafaza eyle" anlamındaki o duayı 15 Temmuz gecesi anladığını söyledi.

"İhanet, din kisvesine bürünerek milletin karşısına çıktı"

Görmez, unutulmaması gereken altıncı hususun "15 Temmuz gecesi yaşanan ihanetin, işgal teşebbüsünün, sureti haktan görünerek 40 yıl bu milletin imamını, inancını, değerlerini, sadakalarını istismar ederek, milletin çocuklarını çalarak, birkaç nesli heba ederek, kötülüğün din kisvesine bürünerek milletin karşısına çıkması" olduğunu söyledi.

Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığına büyük vazifeler düştüğünü belirten Görmez, "Dinimizi, doğru ve sahih kaynaklardan anlamamız gerekiyor." dedi.

Görmez, konuşmasında gençlere şöyle hitap etti:

"Bu kötülüğün din kisvesine bürünerek milletimize saldırması, sizin zihninizde ve kalbinizde dini mübini İslam’ın rahmetine, hikmetine karşı asla bir tereddüt uyandırmasın. Bizim, bir harfi değişmemiş yüce kitabı olan bir dinimiz var. Bizim her söz ve hareketi kıyamet sabahına kadar insanlığa örnek olan peygamberimiz var. Bizim tarih boyunca medeniyetler kuran muhteşem bir ana yolumuz, orta yolumuz var. O ana yolumuzu, orta yolumuzu doğru anlayarak, bundan sonra bu tür kötülüklere maruz kalmamak için üzerimize düşen vazifeler vardır. Bilginin ve hikmetin yolundan asla ayrılmamak. Asla, tarihte yaşadığımız acıyı bir hamasete dönüştürüp geleceğe taşımadan hep birlikte 15 Temmuz'da Rabb'imizin lütfunu, inayetini, nusretini hatırlayarak, milletimizin o gece ortaya koyduğu birliği beraberliği, kardeşliği yeniden ihya etmeliyiz, birliğimizi güçlendirmeliyiz. Bize bağlanan umutları daima diri tutmalıyız. Zalimlerin zulmüne rağmen adaletten ayrılmamalıyız. Kötülerin kötülüğüne rağmen, iyilikten asla ayrılmamalıyız."

Şehitler için tüm camilerde hatm-i şerifler okunduğunu kaydeden Görmez, hatm-i şeriflerin duasının Millet Cami başta olmak üzere Türkiye genelinde camilerde yapılacağını dile getirdi.

Bu acının üzerinde düşünülmesi ve dersler çıkarılması önerisinde bulunan Görmez, "Büyük milletler, büyük acılardan büyük birlikler devşirirler, büyük rahmetler devşirirler. Biz de millet olarak bu büyük acıdan büyük rahmetler çıkarmalıyız." dedi.

Sergide 14’ü Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin olmak üzere toplam 44 fotoğraf yer alıyor.