Bir köy daha terör örgütlerinden arındırıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Uverkan köyünü teröristlerden temizledi.
Ayrıntılar geliyor...
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