Bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 13-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 58 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 366 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 206, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 63, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 666, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 10 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda 945'i terör suçları, 115'i düzensiz göç ve 4 bin 213'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 5 bin 273 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, terör arananlar listesi kırmızı kategoride bulunan Delal Şirin Amed kod adlı Hülya Eroğlu, turuncu kategoride bulunan Aze Malazgirt kod adlı Aslı Özkaya ve Piro kod adlı Mehmet Salih Güvercin ile Gri kategoride bulunan Serdar Amed kod adlı Mehmet Kaçan ve Rüstem Cilo kod adlı Şahin Şahin ile sözde orta saha sorumlusu Doğan Dideri kod adlı Abdüsselam Aslan'ın da aralarında bulunduğu 45'i ölü, 10'u sağ, 3'ü teslim olmak üzere 58 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş Mardin, Şırnak, Tunceli ve Van'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 73 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 55 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 2 ton 413 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 61 el bombası, 67'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 81 silah ile 20 bin 290 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 77 ilde 3 bin 29 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 918 kilogram esrar, 316 kilogram eroin, 2,6 kilogram kokain, 82 kilogram metamfetamin, 726 bin 393 uyuşturucu hap ile 33 Hint keneviri bitkisi, 513 bin 643 paket kaçak sigara ve 131 ton 413 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 280 şüpheli yakalandı.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 370'i denizlerde olmak üzere 5 bin 806 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 115 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 565 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 89 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş ve trafik denetimleri

Türkiye genelinde 19 Kasım 2017 Pazar günü 4 bin 743 personelin katılımıyla yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla düzenlenen "Yasadışı Bahis 2" uygulamasında 123 iş yeri ve 261 kişiye cezai işlem yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.