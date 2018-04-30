Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hem yurt içinde hem sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların haftalık bilançosunu açıkladı. Son bir haftada PKK'ya 1692 operasyon yapıldı.

23 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber