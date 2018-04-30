  • 30 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.043
    EURO 4.894
  • BIST 107715.48
    ALTIN 171.176
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada terör örgütü PKK'ya 1692 operasyon yapıldı. 23 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hem yurt içinde hem sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların haftalık bilançosunu açıkladı. Son bir haftada PKK'ya 1692 operasyon yapıldı. 

23 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Terörle Mücadele, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER