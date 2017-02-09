Bir günde 75 bin araç denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde 25 Ocak'ta "tescilsiz ve tescil belgesiz araç kullanımı", "yolcu indirme-bindirme kuralları", "egzoz", "motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri", "kavşaklarda dönüş ve geçiş hakkı kuralları" ve "alkol kontrolü" olmak üzere belirlenen 6 başlıkta il emniyet müdürlüklerince denetimler yapıldı.

Denetlemelerde 75 bin 27 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerin en çok ihlal ettiği kurallar, "araç fenni muayenesini yaptırmamak", "emniyet kemeri, koruma başlığı ve gözlüğü gibi koruma tertibatlarını kullanmamak", "zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak", "tescil belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak" ve "çevre kirliliğine ve gürültüye neden olan egzoz kullanımı" oldu.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 2 bin 149 sürücüye araçlarına fenni muayene yaptırmamaktan, 663'üne emniyet kemeri ve kask takmamaktan, 637'sine sigorta yaptırmamaktan, 540'ına tescil belgesi ve plakasını uygun durumda bulundurmamaktan, 408'ine usulsüz egzoz kullanımından, 294'üne alkollü araç kullanmaktan, 235'ine yolcu indirme ve bindirme kuralı ihlallerinden, 76'sına kavşaklarda dönüş kurallarına uymamaktan, 60'ına tescilsiz araç kullanmaktan, 19'una kavşaklarda geçiş hakkına uymamaktan, 10'una hatalı şerit değiştirmekten ve 5 bin 480'ine diğer kural ihlallerinden olmak üzere 10 bin 571 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, bin 411 araç trafikten men edildi, 350 sürücünün ehliyetine el konuldu. AA