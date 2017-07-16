'Bir bacak değil, canım feda'

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 15 Temmuz'da gazi olanlar da "demokrasi nöbeti" tutuyor.

İnşaat işçisi gazi Durak Tetik, demokrasi nöbeti için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekerlekli sandalyeyle geldi.

Yaşadıklarını anlatan gazi Tetik, darbe girişimini kardeşinden gelen telefonla öğrendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine de kardeşi ve yeğeniyle Kızılay'a gitmek üzere Etimesgut'tan yola çıktıklarını söyledi.

Kızılay'a ulaşamayınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne geldiklerini, ağabeyinin de onlara katıldığını dile getiren Tetik, "Saat 01.30 gibi buraya ulaştık. Geldiğimizde vatandaşlarımız toplanmıştı, mücadele ediyorlardı. Helikopterler vatandaşların üzerine ateş ediyorlardı. Aşağıyı taradığında biz yukardaydık. Tanklara müdahale için koştuk. İnsanlarımızda öyle bir iman gücü vardı ki…" diye konuştu.

"Bomba benim arkama düştü, beni savurdu"

Tetik, helikopterden açılan ateşle iki vatandaşın şehit olduğunu gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"O gün onları gördüğümde, 'Rabbim ne mutlu, ne mutlu, bize de şehadeti nasip etse' dedim. Sabaha kadar bekledik. Biz tekrar yukarıya çıktık. Külliye'nin girişine geldiğimizde polisler anons etti, 'Hiçbir şey bitmedi, dağılmayalım' dediler. Girişin hemen altındaki duvarın dibine oturduk. Özel Harekat, Jandarma'ya girmişti o arada. Bu sırada kavşağa bir bomba atıldı. Burdan hemen kardeşimle birlikte 'Ağabey, ağabey' diye aşağıya doğru koşmaya başladık. İkinci bomba sesi geldi. Ben o arada duraksadım.

Kardeşim önden koşturuyordu. 'Ağabeyime bir şey olduysa' diye düşündüm. Telefonla aradım, 'Ağabey ikinci bomba geliyormuş, oradan çık' dememe kalmadı, bomba benim arkama düştü, beni savurdu. Külliye'nin duvarının dibine düştüm. Rabbim böyle bir şey verdi ki sağduyuluydum. Bacağım dönmüştü, kopma derecesindeydi. Tişörtümü çıkarıp bacağıma tampon yaptım. Ellerim titriyor, sıkamıyorum. Küçük kardeşim ağabeyimi bulmuş. O da yaralanmıştı birinci bombada. Yaralı halde geldi, beni buldu. İkinci tamponu o yaptı. Beni sırtına aldı. 30-40 metre sırtında taşıdı. Sivil polis aracı bizi aldı, Atatürk Araştırma Hastanesine. Tedavilerim orada devam ediyor."

"Ben o geceyi gördükten sonra..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının kendilerine güç verdiğini vurgulayan Tetik, "Bugün olsa inanın… Şu bacağım kaybolmuş, 4 ameliyat oldum olaydan bu tarafa. Beşinci ameliyatı olacağım ama doktorlar 'bacağı kaybetme riski yüksek' diye izin vermiyor. Bir bacak değil, benim canım feda. Ben o geceyi gördükten sonra, o iman gücünü… Korku yoktu. Cumhurbaşkanımız bize güç verdi. O bu yolda devam ettikçe bu millet onun her zaman arkasında. Bir lider kolay yetişmiyor." ifadelerini kullandı.

Tedavisinin bir, iki yıl daha süreceğinin söylendiğini aktaran Tetik, "Rabbim sabrı veriyor. 'Ne mutlu' diyorum. Demokrasi nöbetine devam, Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz." dedi.