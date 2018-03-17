Binlerce yıllık yeraltı yerleşim yeri tahrip edildi

Tokat'ın Boyunpınarı köyü Özündürük mevkisinde bir tepenin eteklerinde binlerce yıl önce kayalar oyularak yapılan üç katlı yer altı yerleşim yerinde farklı boyutlarda 3 salon bulunuyor.

Halk arasında “Horun Mağarası” olarak adlandırılan yerleşim yerinin girişi ve diğer koridorlarının genişiliği 60-70 santimetre, yüksekliği 1.30 santimetre. Daracık giriş ağzından eğilerek girilen mağarada yaklaşık 1.80 metre yüksekliğindeki salonda rahatlıkla gezilebiliyor.

Definecilerin tahrip ettiği yer altı yerleşim yerinde salonun girişi yapılan kazı nedeni ile kapanırken, bir diğer salona açılan koridorun da toprak ve kaya parçası ile dolduğu görüldü.

Köy Muhtarı Ali Şenel, köyün Kars'tan gelen muhacirlerden oluştuğunu ve mağarayı andıran yapının çocukluk yıllarında köylüler tarafından bulunduğunu söyledi.

Şenel, eski dönemlerdeki insanların yerleşim yeri olarak kullandığı yerin şimdilerde defineciler tarafından tahrip edildiğinden yakınarak, şunları söyledi:

"Dışarıdan burayı gelip gezenler çoktu. Burası sit alanına alınmıştı. Müzeden gelen ekip çalışma yaptı birkaç yıl önce. Şuan burası tahrip edilmiş durumda. İçler acısı bir manzara ile karşı karşıyayız. Mağarayı andıran yerleşim yerini ayakta tutan sütunların bazıları tahrip edilmiş durumda. Birkaç odadan oluşuyordu ama girişi yapılan kazılar nedeni ile kapanmış. Ayrıca mağaranın girişindeki kapı olarak yapılan tekerleği andıran kaya da parçalanmış durumda."

Şenel, mağaranın yıllar önce ilkel şartlarda insanlar tarafından elleri ile yapılmış olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Burada daha öncelerde insanların yaşamış olduğu biliniyor. Kayanın altındaki bu yerleşim yeri maalesef tahrip edilmiş durumda. Daha geç olmadan buranın koruma altına alınmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA