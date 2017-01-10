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Buradasınız : » » Binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Tuşba, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerinde 101 bin 161 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 101 bin 161 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir evin müştemilatındaki aramada, 69 bin paket kaçak sigara bulunduğu ve gözaltına alınan S.P'nin tutuklandığı belirtildi.

Gürpınar, Saray ve Özalp ilçelerinde oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saray ilçesinde 10 bin 344, Gürpınar'da 21 bin 300 ve Özalp'ta 517 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İl genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz, aralıksız ve kararlı şekilde devam etmektedir."

Etiketler: Van, kaçak sigara
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