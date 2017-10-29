Binlerce motosikletliden Bayram korteji

Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda motosikletli, Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türkiye'nin 81 ilinden İstanbul'a gelen motosiklet kullanıcıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Bağdat Caddesi'nde buluştu.

Üzerlerine Türk bayrağı motifi olan tişörtler giyen ve ellerinde Türk bayrakları bulunan gruptakiler, alınan güvenlik önlemleri kapsamında harekete geçti.

Kadıköy-Bağdat Caddesi'ni takip ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen, Beşiktaş üzerinden Dolmabahçe, Cibali ve Balat güzergahında ilerleyen kortejdekiler, Edirnekapı Şehitliği'ne ulaştı.

Gruptakiler burada tüm şehitler için mevlit okutarak, 81 ilden getirilen toprağı şehitliğe bıraktı.

Güzergah boyunca bazı vatandaşlar da kortejdekileri alkışladı.

Kortejde yer alan ve motosikletinde Atatürk büstü bulunan platform üyesi Kamuran Uluyazı, bu tür etkinlikleri her yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, organizasyona katılan motosikletlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA