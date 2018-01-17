Bingöl'deki FETÖ davasında 20 sanığa hapis

Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve "il imamı" olduğu öne sürülen 3 kişinin de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 20 sanık, 2 yıl 2 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Adem Ergül, Fayik Kızıl, Resul Solmaz, Yahya Can ve Zafer Daştan tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşma salonundaydı.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, delillere göre sanıkların FETÖ/PDY'nin Bingöl'deki sivil yapılanması içerisinde yer aldığını belirtti. Savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sözde "il imamı" olan sanıklar Yahya Can ile Zafer Daştan'a 18'er yıl, diğerlerine ise 2 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan 2'sinin de tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA