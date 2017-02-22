Bingöl'de yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması yasaklandı

Bingöl'de, yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınmasının olağanüstü hal (OHAL) uygulaması devamı süresince yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa yanlış anlamalara ve üzücü olaylara sebebiyet vermemesi için 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden, 15 Şubat itibarıyla OHAL süresince merkez ve ilçelerde taşınmasının ve kullanımının yasaklandığı ifade edildi.

Yasaklama kararının, valilik makamı onayıyla alındığı belirtildi. AA