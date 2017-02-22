  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.599
    EURO 3.798
  • BIST 88531.28
    ALTIN 142.752
Buradasınız : » » Bingöl'de yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması yasaklandı

Bingöl'de yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması yasaklandı

Bingöl'de, yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınmasının olağanüstü hal (OHAL) uygulaması devamı süresince yasaklandığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bingölde yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması yasaklandı

Bingöl'de, yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınmasının olağanüstü hal (OHAL) uygulaması devamı süresince yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa yanlış anlamalara ve üzücü olaylara sebebiyet vermemesi için 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden, 15 Şubat itibarıyla OHAL süresince merkez ve ilçelerde taşınmasının ve kullanımının yasaklandığı ifade edildi.

Yasaklama kararının, valilik makamı onayıyla alındığı belirtildi. AA

Etiketler: Bingöl, yivsiz tüfekler, ohal
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER