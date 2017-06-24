  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Bingöl'de yaralanan asker şehit oldu

Bingöl'de yaralanan asker şehit oldu

Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan Üsteğmen Kalafat, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Bingölde yaralanan asker şehit oldu

Bingöl'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlama sonucunda biri ağır 3 asker yaralandı.

Durumu ağır olan Piyade Üsteğmen Arif Kalafat, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehidin naaşı, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek. 

Etiketler: şehit, Bingöl
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