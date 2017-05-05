Bingöl'de trene terör saldırısı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, PKK'lı teröristlerin demir yoluna tuzakladığı patlayıcı, karma yolcu treninin geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.