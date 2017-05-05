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Bingöl'de trene terör saldırısı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, PKK'lı teröristlerin demir yoluna tuzakladığı patlayıcı, karma yolcu treninin geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Bingölde trene terör saldırısı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, PKK'lı teröristlerin demir yoluna tuzakladığı patlayıcı, karma yolcu treninin geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Tatvan'dan hareket eden 52862 sefer sayılı karma yolcu treninin, Genç ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yoldaşan köyü İsimsiztepe mevkisinden geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensupları, raylara tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, raylarda hafif hasar meydana geldi.

Etiketler: Bingöl, terör saldırısı
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