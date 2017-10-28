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Bingöl'de trafik kazası: 19'u çocuk 23 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde minibüs ile kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 19'u çocuk 23 kişi yaralandı.

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Bingölde trafik kazası: 19u çocuk 23 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Hacılar köyündeki çocukları ilçe merkezindeki halı sahaya götüren Abdullah Buğday yönetimindeki 12 KM 0187 plakalı minibüs, Ciligöl köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 19'u çocuk 21 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 9 çocuk, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza yerine gelen çekicinin minibüsü kaldırdığı sırada Ahmet Karabulak yönetimindeki 47 PS 812 plakalı kamyon, minibüse çarpmamak için ani fren yapınca şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ahmet Karabulak ve Tuncay Bingöl yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl, trafik Kazası
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