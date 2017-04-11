Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı ilçesinde konuşlu 2. Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-12" operasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Yayladere ilçesine bağlı Sarıyer ve Şeyh mahalleleri, Hisar Deresi ve İsimsiz Dere yataklarında 10 Nisan'da icra edilen operasyonda, 2 sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sığınaklarda RPG-7 roketatar, PKMS makineli tüfek, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve silahlara ait çok sayıda mühimmat, 460 gram A4 plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 65 elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitil, 5 metre saniyeli fitil, 17 tol serisi el yapımı alıcı-verici devre, 12 fabrikasyon yapımı Alphafire el yapımı patlayıcı alıcı-verici, 2 el yapımı patlayıcı verici devresi, 4 elektronik devre kartı, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınakların imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan, ele geçirilen el yapımı patlayıcı üzerinde "mezarlık" yazıldığı görüldü. Güvenlik kaynakları, terör örgütü mensuplarının söz konusu patlayıcıyı mezarlıkta kullanmayı planladıkları ihtimali üzerinde duruyor. AA