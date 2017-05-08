  • 08 MAYIS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 20º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.542
    EURO 3.9
  • BIST 93928.39
    ALTIN 139.765
Buradasınız : » » Bingöl'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bingöl'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 19 köy ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında kalan bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bingölde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki 19 köy ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında kalan bölgelerde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Genç ilçesine bağlı Karcı, Yelkaya, Üçgül, Döşekkaya, Direkli, Ericek, Servi, Harmancık, Çoban Çesmesi, Sarıbudak, Yaydere, Büyükçağ, Çevirme, Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Doğanca, Bulgurluk ve Yolaçtı köyleri ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında kalan bölgelerde operasyon düzenleneceği bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 8 Mayıs gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı başlatıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşın yasağa uymasının can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.

Etiketler: Bingöl, Terörle Mücadele, sokağa çıkma yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER