  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bingöl'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bingöl'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki 7 köy ile 8 mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Bingölde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Dikpınar, Gerçekli, Döşekkaya, Üçgül, Kavaklı, Dedebağ ve Gözertepe köyleri ile Demirboğa, Karataş, Çekmece, Araklı, Yeniler, Ekinli, Güllüce ve Bayramlı mahalleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlenecek.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 4 Nisan saat 23.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı başlatılırken, söz konusu yağa vatandaşın uymasının can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi. AA

Etiketler: Bingöl, sokağa çıkma yasağı, PKK
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