Bingöl'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki uzun namlulu silah, roketatar ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiğı ilçesinde konuşlu 2. Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında dün Yedisu'da, "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Kıldiş-17" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, ilçe kırsalında kayalıklara gizlenmiş vaziyete M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, keskin nişancı tüfeği dürbünü ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.