Bingöl'de PKK operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir sığınakta gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kiğı ilçesinde bulunan 2. Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK'ya yönelik 20 Şubat'ta Yedisu ilçesi Akılı köyü kırsalında "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-13" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak bulunduğu kaydedilen açıklamada, sığınakta 60 kilogram bulgur, 560 kilogram un, 50 paket hazır çorba, 35 kilogram çay, 10 pil, 50 kilogram pirinç, 50 kilogram nohut, 4 tüp başlığı, 20 paket maya, 25 kilogram toz şeker, 13 kilogram makarna, 10 kilogram tuz, 7 çift ayakkabı, 10 iç çamaşırı, 6 tıraş takımı, 10 kalem, 3 paket kaya tuzu ve 50 adet kumanya ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.