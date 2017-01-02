Bingöl'de müşterilere 'eski kış geceleri' yaşatılıyor

Bingöl'de bir kafe, ceviz, pestil, kuru dut, kuzinede patates ile kestane, haşlanmış nohut, közde çay servisi ve nostaljik ortamıyla müşterilere "eski kış gecelerini" yaşatıyor.

Kafede, meşe odunlarının yakıldığı iki katlı kuzinenin fırınında patates eksik olmuyor. Kuzinenin üzerine kestaneler dizilirken, nohut tenceresi, kuşburnu çaydanlığı, ateşte kaynatılan suyla demlenen çayın dumanı ortama nostaljik bir hava katıyor. Kafede kimi müşteriler örgü örerken, kimisi de beştaş gibi geleneksel oyunları oynuyor.

İşletmeci Osman Topluk, hazır yiyeceklere karşılık, eskiden hemen hemen her evde görülen yöresel kültür ürünlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Güzel tepkiler aldıklarını anlatan Topluk, "Misafirlerimiz soba üstünde közde çayımızın, patatesimizin, kestanemizin, nohutumuzun, cevizimizin, pestilimizin tadına bakmak için geliyor." dedi.

Topluk, "Bir farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Bingöl'de daha kendimize öz, daha doğal kaynaklar üretelim istedik. Gelen misafirlerimize geçmişlerinde evlerinde tükettikleri yemişleri sunarak, nostalji yaşamalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için Bingöl yöresine ait el dokuması kilimden pano yaptığını anlatan Topluk, müşterilerin güzel söz ve dileklerini yazdıkları not kağıtlarını dilek köşesine astığını bildirdi. Topluk, "Gündem Halep olduğu için arkadaşlarımız genelde Halep ile ilgili duygularını dile getirmişler. Bu yazıları ayda bir değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geçmişimizi, kültürümüzü yaşıyoruz"

Müşterilerden Zülküf Bağbars da çocukluğunda uzun kış gecelerinde kuzine başında oturup patates ve kestane pişirdiklerini söyledi.

Kafede o günleri yeniden yaşadığını belirten Bağbars, "Özümüzü yansıtan, kaloriferlerin olmadığı bir ortamda, meşe odunu eşliğinde patates yemek için geliyoruz. Burada kendimizi buluyoruz. Geçmişimizi, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yaşıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Emira Tekin ise sınav stresinden kurtulmak için kafeye geldiğini, burada örgü örerek rahatladığını kaydetti.

Tekin, "Kafede birçok aktivite var. Bunlardan biri de örgü örmek. Buraya gelince stres atıyoruz. Daha otantik ve sıcak bir ortam var. Biraz da kültürümüze yakın olduğu için ister istemez buraya bir sempati duyuyoruz." şeklinde konuştu. AA