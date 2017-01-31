Bingöl'de kar ve tipi köy yollarını kapattı

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köyde ulaşım aksadı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, karla mücadele çalışması kapsamındaki 278 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışması, 120 personel, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 2 kar savurma aracıyla yürütülüyor.Bu arada kar yağışı kent merkezinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Belediye karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda biriken karları temizliyor, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.