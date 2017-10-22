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Buradasınız : » » Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi

Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

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Bingölde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5e yükseldi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesi Toklu mezrası kırsalında devam eden operasyonda 1 teröristin daha silahıyla ölü ele geçirildiği bildirildi.

Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde Genç kırsalında bir grup teröristin birliklere saldırı için hareket halinde olduklarının belirlendiği bildirilmiş, tespit edilen silahlı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl, terör operasyonu, PKK
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