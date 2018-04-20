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Buradasınız : » » Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de 19 Nisan'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın Gri listesinde aranan Zühre Yariçi olduğu ortaya çıktı.

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Bingölde etkisiz hale getirilen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed eyaleti beşli yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu 'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: DHA 

Etiketler: terörist, Bingöl
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