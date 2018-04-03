Bingöl'de cinsel istismara 136 yıl hapis cezası

Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yaşındaki G.T.'nin tehdit ve şantajla cinsel istimara uğramasıyla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu 5 sanık ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların tehdit ve şantajla cinsel istismar suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan S.V.’ye 27 yıl, Y.K.’ye 14 yıl, M.K.’ye 23 yıl 4 ay, F.K.’ye 38 yıl ve Ö.F.V.'ye 34 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 136 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

17 yaşındaki G.T., 26 Kasım 2017 tarihinde birden fazla kişi tarafından şantajla cinsel istismara uğradığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine açılan soruşturmada güvenlik güçleri tarafından yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHA