  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Bingöl'de büyük uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 148 kilogram esrar ve 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Bingölde büyük uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 148 kilogram esrar ve 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Sarısu Mahallesi eski Sarısu mevkisinde düzenlenen operasyonda, bir tarlada kurutulmaya bırakılmış 148 kilogram kubar esrar ile 3 farklı noktada yaklaşık 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam edileceği vurgulandı. 

Etiketler: Bingöl, uyuşturucu operasyonu, esrar, hint keneviri
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