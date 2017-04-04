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Bingöl'de bir güvenlik korucusu şehit oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu, üç güvenlik korucusu ve bir asker yaralandı.