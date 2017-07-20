Bingöl'de 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde tarlada ekili 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Şehitköy'deki arazi aramasında Hamzan Deresi mevkisinde kenevir ekili alan tespit edildiği belirtilen açıklamada, tarlada düzenli olarak bakımı yapılmış 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hint kenevirlerinin olay yerinde imha edildiği, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisine yer verildi.