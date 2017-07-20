  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.066
  • BIST 107458.05
    ALTIN 140.521
Buradasınız : » » Bingöl'de 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Genç ilçesinde tarlada ekili halde ele geçirilen 50 bin kök Hint keneviri imha edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bingölde 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde tarlada ekili 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Şehitköy'deki arazi aramasında Hamzan Deresi mevkisinde kenevir ekili alan tespit edildiği belirtilen açıklamada, tarlada düzenli olarak bakımı yapılmış 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hint kenevirlerinin olay yerinde imha edildiği, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Etiketler: Bingöl, genç, hint keneviri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER