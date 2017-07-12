  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bingöl'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalına yönelik hava harekatında 5 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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Bingölde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalına yönelik hava harekatında 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Bingöl'ün Yayladere ilçesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında, askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik silahlı İHA ile hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucu 5 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan hava araçları emniyetle üslerine döndü. 

Etiketler: yayladere, terör, PKK, Bingöl
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