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Buradasınız : » » Bingöl'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonrası bölgeye sevk edilen jandarma özel harekat timinin temas sağladığı 2 kadın terörist ölü olarak ele geçirildi.

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Bingölde 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Genç ilçesi kırsalında bugün 09.00 sıralarında, İHA ile bir grup PKK/KCK terör örgütü mensubunun tespit edilmesinin ardından F-16 savaş uçağı ile aynı gün ısı kaynağının bulunduğu bölgeye 4 atım, SİHA ile 2 atım yapıldığı bildirildi.

Operasyon bölgesine Hava Hücum Harekatı ile 6 jandarma özel harekat timinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yapılan aramada, 2 terörist ile temas sağlandığı, 2 kadın teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede yapılan takip ve aramada, 3 M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 12 el bombası, 18 şarjör, 2 video kamera, muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde halen 6 jandarma özel harekat timi ile operasyon faaliyeti devam ediyor. Yarın saat 06.00'dan itibaren 6 jandarma komando timi bölgeye sevk edilerek takip arama faaliyetine devam edilecektir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: AA

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